親子實境節目《爸爸去哪兒》自2013年開播以來捧紅不少當爸的明星和其星二代，其中參與過第3季的劉燁和兒子劉諾一又以高顏值父子標籤人氣頗旺，有著大陸和猶太人血統的諾一有一張俊俏臉蛋和濃眉大眼，貴族氣息被粉絲稱讚如混血王子，但帥氣的他去年回大陸機場時竟遇到煩惱，原來是被工作人員視為外國人，讓他急著大喊：「我是中國人」。

曾以電影《藍宇》獲得金馬影帝殊榮的劉燁男人味十足，2018年曾和林依晨合作電視劇《老男孩》，引來不少討論。昔日他和女主持人謝娜曾交往5年，最後兩人和平分手，但劉燁受訪透露，當年恢復單身使他憂鬱症加重，幸好遇到猶太裔法國籍的安娜解救了他，如同天使，也讓他下定決心跟安娜相守一輩子。

劉燁一家四口。（圖／翻攝自劉燁微博）

劉燁後來與安娜生下兒子諾一、女兒霓娜，看似大男人主義的劉燁透露，當年老婆生兒子諾一花了兩天一夜，未料兒子剛出生就沒了呼吸，讓劉燁急到在內心向上天許願，發誓願用自己事業換取孩子生命，不久後諾一神奇復原，取名「諾一」便是「承諾一生」的意思，有對兒子、妻子許下終身承諾的含意。

諾一從小帥到大。（圖／翻攝自劉燁微博）

現年11歲的諾一長大後開始學彈吉他。（圖／翻攝自劉燁微博）

兩個孩子外貌雖然都像外國人，但劉燁堅持讓諾一接受全盤中國式的教育，也讓諾一就讀純中國式的小學，且特別重視禮貌與誠實，若發現諾一犯錯，劉燁會嚴厲教訓，扮好嚴父角色。去年新冠肺炎肆虐全球，有網友撞見劉燁一家四口出現在北京機場，疑似回家鄉躲疫情，檢疫時安娜和兩個小孩被工作人員稱呼「3個外國人」，安娜立即露出驚慌神色，用中文解釋身分，諾一更用中文大喊：「我是中國人」，讓網友笑說：「哈哈把孩子著急的」、「劉燁太會教育孩子啦」。

(中時新聞網)