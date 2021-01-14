台中市南屯區龍富路一家當舖及停放門前的休旅車，本月3日遭昔日「碾屍案」主角彭偉明持槍狂轟至少62槍，開槍畫面14日曝光，彭嫌當時開車到當舖龍富路的對街埋伏，見蔡姓男子自當舖走出上商旅車，隨即下車開槍掃射；蔡男在彭嫌換彈匣片刻空檔，跳下車拔腿狂奔，驚魂未定向警方報案。

彭嫌開黑色轎車埋伏在當舖外開62槍。(陳世宗翻攝/台中傳真）

警方指出，彭偉明當天凌晨約12時32分開著黑色BMW轎到當舖對街埋伏，一直等到1時38分，見蔡姓車主步出當舖進入要價近300萬的豐田ALPHARD高檔車，彭嫌隨即下車掏出改造衝鋒槍，站在車旁朝當舖及商旅車掃射，但並未朝著駕駛座方向開槍，研判警告性濃厚。

從監視器畫面研判，蔡男趁彭嫌折返車內換彈匣空檔，立即跳下車拔腿狂奔，彭嫌接下來再度掃射，整個開槍過程前後約1分鐘後上車離開。彭嫌是透過友人告知，2017年12／30日在北屯停車場斷他手腳的3人會前往當鋪，彭即持改造槍枝前往守候，當舖有人出來上車，還搞不清楚對象就開槍掃射。

警方表示，彭嫌去年10月出獄後後不思悔改，無法釋懷3年前恩怨，不思循法律途逕尋求解決，竟私行以暴力方式進行報復，雖在犯案後自知法網難逃攜槍向警自首。惟警方認為其動機目的與槍支來源皆須進一步釐清，因此檢警向法院聲押獲准。

(中時 )