葉金川與楊志良兩位前衛生署署長，於LINE群組內開戰對話截圖。（圖／讀者提供）

葉金川與楊志良兩位前衛生署署長，於LINE群組內開戰對話截圖。（圖／讀者提供）

葉金川與楊志良兩位前衛生署署長，於LINE群組內開戰對話截圖。（圖／讀者提供）

葉金川與楊志良兩位前衛生署署長，於LINE群組內開戰對話截圖。（圖／讀者提供）

北部醫院12日爆出某醫師（案838）及其護理師女友（案839）確診新冠肺炎案例，前衛生署長楊志良痛批該醫師未落實SOP、「應該開除染疫醫師」，此言隨即引發醫界砲轟。與楊同樣曾任衛生署長的葉金川，近日也在醫療專業群組中開罵楊志良：「豬頭老楊（指楊志良），別亂講，失智症病患也沒有亂講的權利。」楊則回嗆：「你再說下去我就罵你三字經了。」雙方唇槍舌戰，互不相讓。

楊志良12日在政論節目《新聞面對面》中，痛批染疫醫師沒有主動實行SOP，直言：「假如我是院長，第一件事情就是把他開除。」此話引發軒然大波，各界正、反意見兩極。

對此，葉金川昨日（13）於醫療專業群組中向楊志良叫陣：「染疫醫師一點錯都沒有，不服氣的就自己插管，不要叫醫師幫忙。在戰場上挨子彈，不一定是沒躲避好，難道在戰場上挨子彈的，都要究責？豬頭老楊，別亂講，失智症病患也沒有亂講的權利。」台大流病所教授金傳春見狀，立刻回應：「寫文章到報紙。Good point。」葉則加碼開嗆：「看不到醫師違反SOP的証據，為什麼一口咬定？」「遵照SOP，就一定不會感染？」

楊志良隨即回嗆：「真是笑話一個，負責照顧新冠肺炎病人的醫師，到了8日已經有了症狀，居然還正常上班，9日帶著同居的女友到處趴趴走，沒有自己通報跟居家隔離。如果你是院長，你是疫情指揮中心，說這樣的人好棒棒，這是什麼世界？是你頭殼壞掉了還是我頭殼壞掉了？」

不僅如此，楊志良更怒嗆葉金川：「你再說下去我就罵你三字經了」、「我沒有插人家的管，但是我被插過管比你有經驗吧！」葉則質疑：「跟插管SOP 有什麼關係？」楊立刻上傳一段寫著「兄弟，多看美女」清涼美女影片，並留言：「多看美女有益身心健康。」葉回應：「像長頸鹿的腳？」楊則回道：「特別獻給葉老大。」雙方的戰火就在這段美女影片中，畫下圓滿句點。

對於群組對話遭截圖外流，甚至被媒體報導，楊志良頗為無奈，強調「兩人本來就會互相鬥嘴、開開玩笑」，不會把葉的發言當真。根據《三立新聞網》報導，葉金川不願多談，他認為，一切應由指揮中心決定，此時爭論這些，「根本對防疫毫無幫助」。

(中時新聞網)