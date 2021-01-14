NFL上週進行外卡賽，筆者在不讓分盤推6中5，讓分盤推6中4，本週進入兩個聯會的分區季後賽，希望再接再厲，幫大家看球贏錢，快樂過年。以下為4場分區季後賽的預測：(括號內數字為種子順位)

美國聯會

1/17 09:15 巴爾地摩烏鴉(5) @ 水牛城比爾(2)

這場比賽將是兩名2018年首輪選秀四分衛之間的傳跑對決，當年比爾在首輪第7順位挑中懷俄明大學的喬許艾倫(Josh Allen)、烏鴉則是首輪最後一個順位撿走了路易斯維爾大學的拉瑪爾傑克森(Lamar Jackson)。艾倫擅長傳球，本季4,544碼和傳球達陣37次都是全聯盟第5；傑克森則是能傳能跑，2019年跑出1,206碼締造NFL史上四分衛的紀錄，連兩季個人持球推進都超過1,000碼也是歷史新猷。比爾的地面防守是弱點，等於是讓烏鴉的傑克森、跑衛多賓斯(J. K. Dobbins)和愛德華茲(Gus Edwards)予取予求。不過比爾的外接員迪格(Stefon Diggs)本季從維京人來投後也繳出個人生涯最佳成績，接球127次推進1,535碼，與烏鴉角衛彼得斯(Marcus Peters)的對決應可佔得上風。估計雙方各擅勝場，會是一場高比分的比賽，兩隊相加應在50分以上，看好烏鴉小勝，受讓也可過盤。

1/18 04:05 克利夫蘭布朗(6) @ 堪薩斯酋長(1)

布朗一如所料，靠著查布(Nick Chubb)和前酋長隊的明星跑衛杭特(Kareem Hunt)發揮出色，在外卡戰淘汰了第3種子匹茲堡鋼人，不過布朗的四分衛梅菲爾德(Baker Mayfield)目前仍難以和酋長的MVP級四分衛馬霍姆斯(Patrick Mahomes)相提並論(說句題外話，梅菲爾德是2018年選秀狀元)，馬霍姆斯傳球4,740碼全聯盟第2、傳球達陣38次排第4，全季只被擒殺22次，在傳球超過4,000碼的12名四分衛中第4少，以布朗的防守能力，根本無法阻止馬霍姆斯找到他的外接員希爾(Tyreek Hill)或是近端鋒凱爾斯(Travis Kelce)，兩人本季雙雙突破個人單季達陣次數新高。估計酋長可順利過關，讓分在10.5以內都可捧場。

國家聯會

1/17 05:35 洛杉磯公羊(6) @ 綠灣包裝工(1)

公羊在外卡戰以10分差距淘汰西雅圖海鷹，爆了小小冷門，菜鳥跑衛艾克斯(Cam Akers)有精彩演出，跑接共推進176碼達陣1次，四分衛高夫(Jared Goff)也在惠特沃斯(Andrew Whitworth)領導的進攻線保護下，多次找到外接員伍茲(Robert Woods)和庫普(Cooper Kupp)的空檔，但相同的進攻模式面對國聯頭號種子包裝工可能會使不上力，包裝工的強力角衛亞歷山大(Jaire Alexander)不會放空伍茲，這使得公羊的進攻選擇變少。同樣狀況，包裝工的外接員亞當斯(Davante Adams)也會不斷受到公羊角衛拉姆斯(Jalen Ramsey)騷擾，同時還要阻止對方的防守截鋒唐納德(Aaron Donald)的強勢逼搶，唐納德在外卡戰2次擒殺海鷹四分衛，但隨後因肋骨受傷退場，所幸無大礙週末仍可出賽。包裝工2屆例行賽MVP四分衛羅傑斯(Aaron Rodgers)的表現很可能將左右比賽勝負，如果亞當斯和跑衛瓊斯(Aaron Jones)被守死，本季表現突飛猛進的近端鋒托尼(Robert Tonyan)將是另外一個選擇。公羊防守全聯盟最佳，但他們無法保證進攻可以做得跟羅傑斯領軍的包裝工一樣好。預測包裝工以些微差距獲勝，但讓分超過4.5的話選擇公羊受讓過盤。

1/18 07:40 坦帕灣海盜(5) @ 紐奧良聖徒(2)

傳奇四分衛布雷迪(Tom Brady)轉隊來到海盜的第一場例行賽就是作客對聖徒，那場比賽布雷迪傳球239碼2次達陣，自己也跑出一次達陣，但最終以23:34輸球。第9週海盜回主場再戰聖徒，結果布雷迪表現更差，傳球僅209碼沒有達陣還被攔截3次，海盜3:38慘敗。不過這兩場比賽，布雷迪明顯沒有達到現在的水平，海盜在例行賽最後4輪全勝，加上外卡戰淘汰華盛頓美式足球隊，這5場比賽布雷迪共傳出14次達陣，僅僅被對手攔截1次。布雷迪目前已完全融入球隊，與3名外接員布朗(Antonio Brown)、艾文斯(Mike Evans)和戈德溫(Chris Godwin)都建立起默契，與近端鋒布拉特(Cameron Brate)和老戰友格隆考夫斯基(Rob Gronkowski)更是合作無間。海盜和聖徒的地面防守都很好，勝負很大程度就取決於空中進攻，布雷迪和聖徒的布里斯(Drew Brees)都是超過40歲的老將，兩人的經驗無庸置疑，但布里斯近年的數據呈下滑趨勢，布雷迪則老而彌堅。與隊友的配合上，布里斯的短傳大都能成功與跑衛卡馬拉(Alvin Kamara)和外接員湯馬斯(Michael Thomas)連線，但比起布雷迪有3名外接員在路上接應，似乎更應該看好海盜能夠再一次「以下犯上」。預測海盜勝，受讓亦可過盤。

(中時新聞網)