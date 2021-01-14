位於雲林麥寮的台塑六輕發生漏油卻無人聞問？時力立委陳椒華今日召開記者會表示，六輕麥寮港碼槽區在去年12月發生漏油事件，卻無依規定通報，反而湮滅證據，自行將受汙染土壤清運焚化，呼籲檢調介入調查，雲林縣長張麗善積極處理。

今日除陳椒華外，包括時力雲林縣議員廖郁賢、六輕汙染傷害聯合求償自救會長黃源河、麥寮鄉代吳明宜、環境權保障基金會代表林彥廷、台灣健康空氣行動聯盟代表楊澤民，以及經濟部工業局副組長曾琡芬、中區工業區管理處副執行長于大千、環保署土基會組長王禎等多位代表及官員出席。

陳椒華指出，去年底接獲檢舉，指稱台塑六輕油槽洩漏，污染土壤及地下水，現場都是油，而經濟部中部辦公室委託檢驗公司採樣，又爆出台塑碼槽處竟想施壓偷換採樣土壤樣品。

陳椒華說，去年12月31日與環保署、工業局、雲林環保局進場現勘，得知船用燃油儲槽管線洩漏，燃油從不常使用共管閥件之閥蘭面流出於防溢堤內（約95公秉），並挖除防溢堤內之碎石級配及土壤，運載至南亞資源回收廠焚化處理（433.43噸）。

陳椒華表示，台塑石化未通報雲林縣政府已違反《水污染防治法》28條「3小時內通知當地主管機關」，並應依第51條罰款1萬至600萬元。且台塑私自將污染土壤焚化，有毀屍滅跡之嫌，顯示台塑視法令如無物、當塑膠。

陳椒華說，工業局將此漏油事件定位為「自主管理事件」，是包庇台塑石化？協助大事化小？雲林離島工業區服務中心的報告居心可議。雲林縣環保局應確實檢測地表以下1~3公尺的土壤，而事發迄今超過1個月，環保局都沒有地下水、土壤檢測的數據，可說是嚴重失職。

(中時 )