白絲帶關懷協會今天公布「2021台灣青少兒價值觀與上網趨勢報告」指出，近67％青少兒每天上網，在學學生平均每周使用手機或平板時間達25.91小時、上網時間也達13.72小時，使用手機的時間相較運動時間僅有11.64小時高出逾2倍，白絲帶關懷協會提及，其中「打卡」就像網路平台的展示，學生應要享受打卡的創意，遠離不必要的風險。

報告發現，有78.7％的上網動機為觀賞影片，而聽音樂、玩遊戲、使用社群網站則分別以71.5％、69.3％、63％再次之，與過往幾年調查相差無幾；但此次研究發現，隨著使用數位用品時間增加，越容易忽略人際交流或關懷互動，而在周間使用數位用品時間越長，也對自我覺察程度有差別。

調查指出，全台有63％會上社群網站的兒少，其中會上交友網站占20.7％，估全台有12.6％的青少兒會透過交友網站認識陌生網友，白絲帶關懷協會執行長黃葳威認為，近年交友網站盛行，但家長仍要注意兒少交友情況，不要單獨與陌生網友見面，或傳送私密照等。

黃葳威表示，其中特別關注「打卡」，因為打卡雖然可以留下生活紀錄，但也會留下個資隱私的數位足跡，也可能引發糾紛，建議打卡時應慎選打卡平台、定位功能，如果不喜歡被App數位跟蹤，則應把手機定位功能關掉。

「每天都會使用手機」，復興美工高三學生王彥雯表示，但不認為使用手機會影響其他生活，「畢竟手機與上網已經成為生活的一部分」；崑山科大學生陳姵穎則說，最常使用手機參與如IG、FB等社群網站，但也不認為使用手機會影響其他生活。

(中時 )