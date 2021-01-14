日本13日剛發布第三次緊急狀態，大東京與大阪京都等主要地區的經濟活動，日後將備受考驗。此時，傳出日本核心機械訂單，在去年10月大增17.1%後，11月又出乎意料地，竟連兩月成長的好消息。

日本去年11月核心機械訂單，月增1.5%，打敗市場預估會減少6.5%，年減11.3%，也比原估會減少15.3%來得佳。這要感謝遠距辦公以及車市大好，造成半導體晶片一片難求，頓時洛陽紙貴。

企業資本支出的關鍵指標，就是核心機械訂單。同時，核心機械訂單也可看出，業者對未來六至九個月的景氣看法。這次11月數字亮眼，表示民間業者還是有對自己公司的未來進行投資，也讓政府單位暫時鬆一口氣。

不過，由於很多日本公司行號賺得錢變少，加上第三次緊急狀態，最快應該要到2月7日才會結束，故對資本支出會更加謹慎。

農林中金總合研究所(Norinchukin Total Research Institute)表示，由於政府紓困計畫，海外景氣復甦，還有早先被壓抑的資本支出需求下，第四季的核心訂單可能會因此增加。

農林中金總合研究所補充，即使第四季核心機械訂單增加，也是暫時性的，因為全球疫情擴散將封鎖主要經濟體，這也將影響日本的出口與服務業。

若按產業來看，來自製造業的訂單月減2.4％。至於非製造業的訂單，同期增加5.6％。

日本政府曾表示，機械訂單減少狀況已回穩，現在看來應該會出現回春現象。但是，目前疫情方興未艾，有些悲觀學者，甚至看出未來經濟可能出現兩次衰退危機。

(時報資訊)