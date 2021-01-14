英國首相強生(Johnson)指出，希望盡快推出一周七天和24小時無間斷的疫苗接種計畫；在單日死亡人數創新高之際，希望加速疫苗推出速度。

英國在周三新報單日1564名死亡人數，創新高紀錄，一名衛生官員指出，此顯示第二波疫情較第一波有更高死亡人數；而1月8日才報出1325名單日死亡的新高。單日死亡人數正呈現增加趨勢。

周三也新增4萬7525名確診者，高於前一日的4.55萬名。英國累計有8.5萬名死亡人數。

強生在國會中表示，將盡快進入24小時/7天疫苗接種，但目前是有限制。強生希望在二月中旬為老年人、弱勢群體、前線工作人員提供保護，為英國上周開始的封鎖尋找出路。

英國目前將1500萬人列為高度優先群體，至今已經投入了260萬劑疫苗。政府要達到24小時無間斷目標，每周需要200萬劑疫苗。

英國目前已批准輝瑞/BioNTech和阿斯利康/牛津兩款疫苗。

(時報資訊)