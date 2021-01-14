2020年新北市哪些重劃區土地交易最火熱？根據信義全球資產公司統計實價登錄已揭露資訊，新北市各重劃區土地交易金額排名中，林口新市鎮市地重劃區以139億元排名第一，新莊副都市中心以123億元排名第二，塭仔圳重劃區以113億元排名第三。

信義全球資產公司總經理柯宏安分析，台北市地價房價居高不下，捷運三環六線成型帶動人口移動，進而牽動建商購地的布局。土地交易排名第一的林口新市鎮市地重劃區，因有三井Outlet、威秀影城、誠品等商場進駐、媒體園區帶來就業人口，再加上機場捷運線便利，帶動區域交易熱度，去年就有長虹、新潤、森寶、毓軒等知名建商搶地，其中以新潤建設以土地單價每坪161萬元購地為去年度單價最高，且連續兩年土地交易金額都達100億以上。

排名第二的新莊副都市中心，區域機能與商業發展逐漸到位，且有環狀線與機場捷運線連結台北市、新北各區、甚至桃園，吸引人口與企業移入，包含儒鴻、勤誠興業、中悅、麗寶等紛在此開發企業總部，讓建商也積極購地投入商辦開發，2020年土地交易總金額較2019年成長近70%。排名第三的塭仔圳重劃區為近期新北市整體開發量最大的重劃區，第一區如火如荼進行，第二區也趕上腳步，相比2019年土地交易總金額成長23%，更較2016年成長近690%，塭仔圳緊鄰近新莊副都心、新北產業園區，周邊機能完善，也成為建商新戰場。

總經理柯宏安表示，政府為打造成市願景與改善老舊市容，會為重劃區挹注多項公共建設及開發計畫，形成新的都市發展重心，以台北市發展最好的信義計畫區為例，區內匯集百貨商場、旅館、豪宅、企業總部，更是吸引跨國企業搶著進駐。新北市受到三環六線逐漸通車後，大幅縮短新北到台北的通勤時間，新北地價與房價又相對比台北低，在政府持續推動下，未來除各大建商仍會爭相搶進重劃區推案，也會成為企業進駐的新選項。

(時報資訊)