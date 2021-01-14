行政院上午說明「衝內閣2周年」政績。蘇揆從「敗選者聯盟」談起，提及非洲豬瘟、新冠疫情的防疫，並強調台灣經濟不但亮眼，在執政困難的情況下，還守住財政紀律，已連續3年有歲出歲入結餘超過1100億，非常不簡單。

行政院今舉行院會，同時是蘇揆上任屆滿2周年。祕書長李孟諺轉述蘇揆2周年的談話，其中說，2年前執政黨遇到選戰的挫敗，讓當時的行政團隊一度被嘲諷為「敗選者聯盟」，但在這樣的社會氣氛下，行政團隊並没有氣餒，沒有憂讒畏譏。

蘇揆還分項論述施政委屈，在阻擋非洲豬瘟時，堅持百分之百檢查行李中的肉品。當時媒體還用頭版批評說，造成機場排隊超過30公尺以上，說團隊是「豬腦袋」，還說有旅客不想來台轉機。

而推動同婚專法時，團隊也堅持用婚姻證記，當時很多白布條說支持同婚會沒有子孫、支持同婚爸媽會消失、行政團隊的堅持也得到各界支持跟尊重；在全世界都意識到新冠肺炎時，台灣已率先針對武漢包機登機檢疫，入境發燒篩檢，並決定中小學延緩開學兩周，禁止兩岸直航航線，以及旅客來台轉機，這些決策當時也被很多人批評，「大驚小怪、逢中必反」，在世界上還太平無事時，為何要犧牲經濟及生活上的不便。

蘇揆也向團隊表示，當初堅持14天隔離檢疫，做好疫調對抗疫情，行政團隊也面臨許多全面普篩的要求，最後證明隔離14天作法，是最有效的；而台灣禁止口罩出口，把工具機業者召集起來，組成口罩國家隊，用實名制分配口罩，避免囤積搶購，當時許多人說口罩跟中國買就好了，為何要自設生產線。

蘇揆並說，全球舉債紓困同時，台灣兼顧財政負擔，紀律及需求，讓社會近百萬人免於失業，1200萬人得到紓困，維護產業生機，也是不容易的成就。

蘇揆共分7點說明執政困難，在堅持推動三倍券部分，蘇揆說，當時也有反對聲浪，主張跟日本一樣發現金，說三倍券一定會失敗，但每個政策要經過多少細節流程設計，多少跨部會溝通，多少公務員的付出？

蘇揆也感性提及，2019年1月14日，是他就職第一天，到今天滿2年，也是732天，他要感謝蔡總統的信任，國人支持，團隊同仁一起加油努力，這段時間光是行政院會就達到100次，他都準時9點半就進會場，從未有一次遲到，團隊也非常準時，重視時效及合作，正因對工作重視，對能為國家做事、為人民服務，都感到非常光榮。

蘇揆說，就任第一天他就到到桃園機場守住非洲豬瘟，防疫局等14部會分工合作，應對緊急狀況，今天台灣是亞洲唯二守住非洲豬瘟國家，還有豬肉可以吃，過去2年核定重大計畫，就有537案，金額超過百億的就有90案，不但如此，整個規劃國家發展，國人安居樂業有非常多案，在夜以繼日努力下，做了非常多的事情。不止守住非洲豬瘟，也守住新冠肺炎，所以台灣不但全世界肯定是最安全的國家、最幸福的地方。

蘇揆自評，台灣經濟不但亮眼，在執政困難的情況下，還守住財政紀律，已連續3年有歲出歲入結餘超過1100億，非常不簡單。

(中時 )