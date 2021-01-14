延宕已久的NHL 2020-21賽季將於本週開打，因應新冠肺炎疫情，本季賽制規則做了幾項更動，除了每隊例行賽場次將由82場縮減為56場，由於美國與加拿大間的邊境限制，本季採用全新的分區規劃，將分為西區(Honda West)、東區(MassMutual East)、中區(Discover Central)及北區(Scotia North)，7支加拿大球隊將集中在北區，24支美國球隊則在其他三個分區。

四個分區中，當屬北區的實力最為平均，除了萬年重建球隊渥太華參議員外，其餘6隊戰力都在伯仲之間。本週五(1/15)09:00，北區將迎來一場話題十足的對戰，由溫尼伯噴射機在主場迎戰卡加利火焰，噴射機上季在季後賽資格賽

少了兩名前鋒席費爾(Mark Scheifele)及萊恩(Patrik Laine)，最終以1勝3敗不敵火焰。事隔五個月重返賽場，噴射機勢必想在主場扳回顏面。

噴射機近年受到陣容老化及戰力流失的影響，進攻效率大不如前。隊長惠勒(Blake Wheeler)終究敵不過歲月，進攻端的宰制力逐年下滑，尤其到了季後賽階段，表現明顯力不從心。而在特魯巴(Jacob Trouba)離開後，後場少了一門火重砲，更大大削弱了團隊進攻戰力。出色的防守效率讓噴射機上季尚能維持住戰績，門將海勒柏克(Connor Hellebuyck)近三季表現逐年成長，上季救球率0.922與6次完封雙雙稱霸聯盟，出色的表現榮獲象徵年度最佳門將的維茲納獎(Vezina Trophy)。本季噴射機進攻端沒有太大的補強動作，勢必仍要仰賴海勒柏克在防守端的貢獻。

火焰在2018-19賽季爆冷奪下太平洋分組冠軍，但上季進攻效率退步，第一組的兩支箭頭高德若(Johnny Gaudreau)與莫納漢(Sean Monahan)同時陷入低潮，最終以分組第四作收。防守端方面，主力門將里帝奇(David Rittich)防守質量不佳，例行賽場均失球高達3.06，迫使球隊在季後賽不得不改用老將塔博特(Cam Talbot)應戰，但最終仍不敵兵強馬壯的星辰，止步季後賽首輪。季外球團用6年長約簽下前溫哥華加人明星門將馬克斯特姆(Jacob Markstrom)，火焰近幾季為人詬病的防守應能獲得改善，但要在艱困的北區脫穎而出，火焰仍需擺脫上季進攻端低迷的陰霾。

NHL本季取消官辦熱身賽，各隊僅能透過隊內對抗賽來磨合，缺少高強度的實戰，筆者估計各隊前幾場賽事在進攻端會較為凌亂。此外，雙方都有出色的門將坐鎮，海勒柏克近三季對火焰壓制力十足，場均失球僅有1.67球。而馬克斯特姆成績穩定，上季救球率更創下生涯新高的0.918，此戰要走向進攻戰的機會不大，推薦投注「大小玩法-小5.5」。

(中時新聞網)