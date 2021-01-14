《英雄聯盟》2021年春季賽啟動，各大賽區中，由中國賽區(LPL)於上周六(1/9)領先開打，緊接著韓國賽區(LCK)開幕戰也在本周三(1/13)敲響戰鼓；後續其他賽區也將陸續開打，小編就先整理各賽區的開賽日期以及比賽的網路直播連結(詳下表)，給喜愛英雄聯盟的朋友們參考：

*各賽區的開賽時間可能會有變動。

言歸正傳，本周六(1/16)中國及南韓兩大賽區都有比賽，台灣運彩誠意十足，開立其中3場比賽為單場投注，以下是這3場賽事的簡評：

1/16(六) 16:00 Liiv沙盒 vs. KT羅斯特 (南韓賽區)

Liiv沙盒(LSB)和KT羅斯特(KT)在上個賽季同樣以7勝11敗的戰績，分佔聯賽排行榜的第6名及第7名。前陣子的南韓KeSPA盃，兩隊雖然都在淘汰賽階段敗給農心紅軍(NS)，但LSB至少還能在NS手中拿下1局，LSB的上路選手Summit及打野選手Croco等人也都有不錯的發揮，相較於被NS完封的KT，LSB的實力應是略勝KT一籌，因此推薦不讓分－「Liiv沙盒」勝。

1/16(六) 17:00 V5戰隊 vs. LGD戰隊 (中國賽區)

V5戰隊(V5)上個賽季以11勝5敗，排名聯賽第5的戰績晉級季後賽。V5原本的實力就不弱，冬季轉會期間，更找來了前LGD戰隊的選手Langx補強上路實力，看好今年春天仍有機會晉級季後賽。至於LGD戰隊(LGD)，在世界大賽失利後，隊伍面臨重組，主力僅有ADC選手Kramer一人留下，其他的位置則多數是啟用自家的二軍選手頂替。冬季轉會期間，雖然找來了在世界大賽中表現亮眼的中路Uniboy(前AHQ戰隊選手)助拳，但以目前「2強加3弱」的陣容，要想在V5手中拿下勝利，應該不容易，因此推薦不讓分－「V5戰隊」勝。

1/16(六) 19:00 EDG戰隊 vs. 趣加鳳凰 (中國賽區)

EDG戰隊(EDG)、趣加鳳凰(FPX)前陣子都有與OMG戰隊(OMG)進行過比賽，結果EDG以2：1贏下比賽、FPX以2：0獲得勝利，兩隊的上路及ADC選手在比賽中都有很好的發揮。本次比賽，勝負關鍵就看兩隊上路及ADC選手的表現，FPX有韓國第一上路選手Nuguri坐鎮，要壓制EDG的Flandre應是遊刃有餘；加上FPX的ADC選手lwx在上一場比賽兩局共拿下18個人頭(擊殺數)、狀態正好，兩隊交手，FPX應是略勝一籌，因此推薦不讓分－「趣加鳳凰」勝。

(中時新聞網)