新北市板橋警分局從1月5日至11日實施肇事原因防制及強化執法。（板橋警分局提供）

為提升見警率並加強防制事故發生，新北市板橋警分局從1月5日至11日實施肇事原因防制及強化執法，動員大批警力在各大路口進行違規取締，總計取締轉彎未依規定182件、超速362件、闖紅燈（含紅燈右轉）182件、行人違規35件、酒後駕車2件。

鑒於冬日天候欠佳，新北市轄區109年11、12月A1及A2事故較去年同期增加12.2％，經分析主要肇事原因以「轉彎未依規定、超速、闖紅燈、紅燈右轉、行人違規及酒後駕車」等項目居多。

板橋警分局轄區2020年11、12月A1及A2事故計798件，為提升見警率並加強防制事故發生，板橋警分局於1月5日至11日實施肇因防制強化執法，計取締轉彎未依規定182件、超速362件、闖紅燈（含紅燈右轉）182件、行人違規35件、酒後駕車2件。

板橋警分局呼籲，民眾駕駛車輛時，務必遵守交通規則並注意道路標誌、標線、號誌，依規定禮讓車輛、行人，降低事故發生機會，減少傷害發生風險，共同努力以保障自己及他人交通安全並避免受罰。

(中時 )