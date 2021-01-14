北部醫院照顧確診重症病患的30多歲男性住院醫師及20多歲的護理師女友染疫，引發民眾恐慌社區感染擴大，前衛生署長楊志良甚至痛批應該開除染疫醫師。面對輿論壓力，一名護理師的丈夫挺身而出為愛妻抱屈「我們不是過街老鼠好嗎？老婆別怕，家裡永遠是您的後盾」超暖貼文瞬間吸引2萬多人按讚。

原PO昨日在臉書社團《桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區》發文指出，身為醫護人員家屬，而且老婆又在新增本土個案的醫院上班，他氣憤表示「我們不是過街老鼠好嗎？別忘了是誰在守護這個家園。老婆別怕，家裡永遠是您的後盾，請大家為醫護人員加油」。

一名護理師的老公不滿醫護人員被當過街老鼠，發文力挺愛妻。(圖/截自臉書社團 桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區)

為愛妻抱不平的簡短發聲，馬上引起網友熱烈討論，瞬間湧入3千多則留言，按讚數已破2萬，網友紛紛回應「認同+1」、「辛苦了，加油」、「為醫護人員與他們的家屬加油打氣」、「謝謝守護台灣」、「醫護軍警人員加油，其他為反對而反對的別多嘴了」。

中央流行疫情指揮中心公布，確診醫師是因照顧新冠重症病患被傳染，至於是哪個環節出問題還不確定，前衛生署長楊志良日前在節目上批評染疫醫師未遵守SOP，甚至說自己如果是院長就會開除他，引起輿論沸騰。不少網友留言回應「我的家人也是醫護人員，大家一定要站在醫護人員這邊呀」、「醫療人員真的辛苦了！沒有人會責怪第一線的工作者的！」

疫調不透明 雙標 楊志良酸陳時中:好自為之

(中時新聞網)