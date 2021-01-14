大陸演員夫妻黃磊、孫莉育有2女1子，大女兒多多在6歲時參加陸綜《爸爸去哪兒2》，可愛模樣擄獲不少粉絲的心，人氣更是居高不下，事隔7年已經13歲的她，不僅遺傳到母親的高顏值，更有將近170公分的高挑身材，引起網友議論。

黃磊與女兒多多７年前參加陸綜《爸爸去哪兒2》，父女倆在節目中暖心互動令人印象深刻，此外多多在節目中不僅對工作人員相當有禮貌，對錄製節目的弟弟妹妹更是呵護備至，讓網友大讚黃磊家庭教育相當成功，多多更被大陸網友封為「國民女兒」，此外多多9歲時便會自編自演全英文劇本，也曾替電影《小王子》、《功夫熊貓3》配音，外型出眾的她也更多次被邀到巴黎走秀，並且參與舞台劇演出，可說是遺傳到雙親的「戲胞」。

黃磊女兒黃多多遺傳到母親的超高顏值，長得相當漂亮。（圖／微博@ APART_CHINA）

如今多多已經14歲，長的亭亭玉立的她，除了遺傳到母親姣好外貌之外，170公分的高挑身材更是引起關注，去年現身機場時，一頭顯眼的金色直長髮，黑色T恤搭配牛仔長褲，加上墨鏡和黑色紳士帽，造型可說是相當有個性，日前爲時尚雜誌拍攝的照片釋出，只見她除了散發小女人的成熟韻味，更又不失原有年紀的清純甜美模樣。

多多昨（13日）在IG曬出用雙手遮住大半張臉，並只露出眼睛部分的照片，接著表示：「終於知道我和媽媽長得有多像了，因為我用我的臉打開了媽媽的手機」，可見遺傳到母親的高顏值，讓網友不禁大讚基因太強大了。

(中時新聞網)