北部某醫院2名醫護確診，前衛生署長楊志良一句「假如我是院長，我就開除他」，引起醫界反彈。名嘴姚惠珍上節目提到，插管須近距離操作，本就難避掉所有液體噴濺，治療患者意外被感染已是受害者，而楊過去擔任署長期間，大砍健保插管費使其「比通馬桶還便宜」，過去砍錢，現在檢討被害者，讓人看了大傻眼。

姚惠珍在節目《關鍵時設》上表示，北部某醫院2名醫護確診，楊志良針對此事曾說「確診醫師明知道自己有症狀卻還到處跑，若他是院長，第一時間就會開除他。」引爆爭議，也讓醫界將砲火指向他。

姚惠珍提到，插管需要近距離操作，是非常危險的動作，有人用假人安妮練習都會差錯，何況是面對活生生的人，且進行插管的過程當中，患者有可能會咳嗽，或是覺得不舒服、掙扎，因此無法百分之百避免掉所有液體、唾液的噴濺。

劉寶傑補充，所以這位醫師是冒著生命危險，幫台灣守住了第一道防線。「結果你還去怪人家，要開除對方。」

姚惠珍指出，朋友的弟弟是一名醫生，向他請教針對此事的看法，結果對方的第一個反應是飆罵三字經。因楊志良擔任衛生署長期間，大砍插管的健保價格，調整成650元，而現在甚至只剩600元，讓醫界非常生氣，如今「醫師替病患插管，比請人來通馬桶的價格還便宜。」

劉寶傑替醫護抱不平，「我冒著這樣的危險，我知道這是新冠肺炎，我知道他噴出來的口沫，會影響我的健康，我都這樣冒著生命危險，為大家拚死拚活，你楊志良，當時是你減我的錢，現在你還損害我的名譽！」

姚惠珍也說，過去沒有新冠肺炎，插管不會有什麼立即性的危險，但現在可以說是拿命去拚，過去的1年多疫情都控制的很好，現在不過是一個醫生被感染確診，尤其「他不是趴趴走被感染、不是去旅遊被感染，也不是莫名其妙在家被感染」是在治療患者被感染，他也是受害者，「你（楊志良）現在竟然是把罪名加在他身上，怎麼可能會有100%的防疫」。

(中時新聞網)