遠傳(4904)去年底推出「遠傳搶付」服務，媒合各類品牌與市場需求，上市不到三個月已創造逾40萬不重複造訪人次，搶攻農曆年商機，遠傳攜手雄獅、可樂、長汎、五福等知名旅遊品牌，祭出多款國內旅遊，藉此再衝刺一波新客群。

遠傳去年底推出「遠傳搶付」服務，以平台經濟模式提供合作品牌入駐，串聯所有消費場景，媒合各類品牌與市場需求，提供消費者量身訂做的電信門號組合，目前已擴大集結近60個品牌進駐合作、橫跨九大產業類別，活動網頁在上市不到三個月已創造逾40萬不重複造訪人次、獲得消費者廣大迴響。

今年仍受疫情影響，國人在台旅遊意願及需求居高不下，「遠傳搶付」瞄準國旅市場及消費者需求，攜手雄獅、可樂、長汎、五福等知名旅遊品牌，消費者只要透過遠傳搶付平台線上申辦遠傳電信門號，即可依照申辦方案獲得對應的行程折抵優惠，4G月付399元起、5G月付999元起皆享優惠，現折2400元至1萬2000元不等。

遠傳表示，迎接即將到來的2月農曆新年，春節七連休，「遠傳搶付」也為消費者精選秘境、自由行、家族出遊人氣景點，包括與各大旅行社合作的臺鐵鳴日號觀光列車、司馬庫斯賞櫻輕旅行、台東新年賞花以及鐵住宿套裝自由行專案。

(時報資訊)