高通公司周三宣布以14億美元收購由蘋果老將創立的晶片新創公司Nuvia Inc，並計畫將該公司的技術應用在高通的智慧手機、筆記型電腦與汽車處理器上。

這項交易顯示，在與競爭對手蘋果與監管機構就專利授權爭議纏訟多年之後，高通準備重新建立其在晶片性能方面的領先地位。

這也反映在高通領導層的轉變，該公司日前宣布執行長Steven Mollenkopf即將卸任，將由現任總裁暨矽晶部門主管Cristiano Amon接任其職位，這項人事安排於6月30日生效。

Nuvia由蘋果三名負責iPhone晶片的前半導體部門最高主管所創立。這家新創公司專注於客製化CPU核心設計，並表示這些技術可用於伺服器晶片。

高通計畫廣泛使用Nuvia處理器，並表示Nuvia處理器將支援旗艦款智慧手機、新一代筆記型電腦、資訊娛樂系統、駕駛輔助系統等應用。

當筆電製造商傳統上大多向英特爾採購處理器時，高通多年來的PC晶片客戶則包括三星電子與微軟等公司。微軟產品長Panos Panay發布聲明表示，看到Nuvia加入高通團隊令人振奮，展望未來，我們擁有一個不可思議的機會，將為整個Windows生態系統的客戶提供支持。

這項交易的另一個重大意義，在於它可能有助於減輕高通對安謀公司（Arm Ltd）的依賴。高通的競爭對手輝達已經以400億美元價格收購安謀。目前高通大多數晶片都使用安謀直接授權的運算核心，而Nuvia的核心雖使用安謀的基礎架構，但都是訂製設計的產品。

對高通而言，使用更多訂製的核心設計，可以在短期內降低應付給安謀的部分授權費用，長期而言可以更容易打入對手架構。蘋果公司亦採用這樣的做法。

(時報資訊)