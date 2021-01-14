資深媒體人周玉蔻在中央流行疫情指揮中心說明之前，搶先在節目上透露北部某醫院確診案例足跡，但疫情中心指揮官陳時中僅輕輕帶過，並未進一步究責。對此，國民黨團首席副書記長鄭麗文痛批，科學防疫應不分顏色，從陳時中的雙標，可看出蔡政府連防疫都政治掛帥，防疫指揮中心態度傲慢，這不僅無濟於事也妨礙全民共同防疫，應盡快改善。

對比國民黨台北市議員徐巧芯，曾因公告紐西蘭機師足跡，遭中央流行疫情指揮中心要求撤文，否則依法開罰，近日資深媒體人周玉蔻在指揮中心召開記者會前，搶先曝光疫調資訊，但指揮中心指揮官陳時中僅表示，對言論正確與否都要監控，錯誤訊息會予以更正。

鄭麗文批評，蔡政府防疫過程前後混亂矛盾，疫情指揮中心不願意在第一時間公開詳情，無法準確掌握染疫者足跡，顯見台灣防疫螺絲鬆掉了，經過將近一年的防疫，早就要有事件應變的SOP，但為何只是兩人染疫就亂成一團。

鄭麗文指出，蔡英文總統在臉書對前衛生署長楊志良獵巫，稱楊不應說風涼話打擊前線士氣，到陳時中雙標，可看得出來蔡正府永遠是政治掛帥，高於全民健康安全的考量，但科學防疫不分顏色、國籍，應該全面用專業理性來優先考慮，實際上僅看到政治考量，與防疫指揮中心的傲慢。

鄭麗文認為，這些作為不但無濟於事，還妨礙全民共同防疫，就是因為選擇性釋放訊息，要求防疫指揮中心要盡快改善，以免未來出現更多防疫破口。

(中時 )