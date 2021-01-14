警方在吳嫌工作室發現近2日的簽注紀錄單，估算吳每年經手超過千萬賭金，訊後依賭博罪送辦。（圖：警方提供）

北市士林警分局7日破獲六合彩簽賭站，吳姓男子以簽賭為業，5年前遭警方查緝後，為了掩人耳目，竟修改自家房間裝潢，將工作室藏在衣櫃後，警方撥開衣服才發現屋內別有洞天，查扣列表機、智慧型手機以及數10張的簽注紀錄單，訊後依違反賭博罪移送法辦。

60歲吳男專門收下游組頭的簽單，再傳真出去簽賭，估算每年經手金額超過千萬，為此吳嫌刻意隱藏在重慶北路4段一處老舊公寓，平日深居簡出，吩咐妻小幫忙買便當，警方從去年12月開始跟監，埋伏在公寓外，經過20多天，確定吳是「總組頭」後向法院聲請搜索票。

警方7日持搜索票進入屋內，第一時間找不到簽賭的印表機、單據等證物，員警沿著牆壁觸摸，才在一處衣櫃發現活動機關，用力一推，赫然發現屋內有「房中房」，隔間內有各式簽賭單據、傳真機等物品，吳嫌才承認自己早已從操舊業，警訊後將吳嫌依法送辦。

警方呼籲，賭博常造成社會治安及家庭問題，為有效淨化治安並打擊不法，將持續加強賭博查緝力道，查緝不法之決心絕不因防疫而鬆懈，以維護人民安全的生活環境。

(中時 )