（13:30更新，補充戰果）YONEX泰國羽球公開賽今天進行16強對抗，世界球后戴資穎出戰世界排名第17的韓國選手金佳恩，先下一局小戴，第2局乘勝追擊，靠著一波8比0高潮擴大領先差距，也讓金佳恩失去反攻鬥志，最終戴資穎僅花29分鐘就以21比16、21比10收下八強門票。

第1局開賽雖然是金佳恩先得分，不過戴資穎隨即連得3分取得領先，接下來雖然曾被追到6比6平手，小戴連得4分在要回優勢，就此順勢收下一局；第2局開打雙方僵持了好幾分，在7比7平手時小戴又是一波8比0攻勢甩開金佳恩追擊，這時金佳恩也失去鬥志，不到30分鐘就投降。

這是戴資穎生涯對金佳恩的4連勝，而小戴對戰還沒輸過這位韓國對手，下一輪要面對大會第8種子、世界排名第10的加拿大華裔女將李文珊，兩人過去對壘過9次，小戴取得7勝2負，也曾6連勝過李文珊。

稍早世界排名第7的寶島男雙「麟洋配」王齊麟／李洋以21比14、21比18直落二解決，沒有世界排名、遞補參賽的地主組合蘇帕（Supak Jomkoh）／吉亭努彭（Kittinupong Kedren），收下八強門票，將與世界排名第15的馬來西亞組合王耀新／張御宇爭搶四強資格，兩組人馬去年全英羽球公開賽交手過一次，當時「麟洋配」直落二勝出。

戴資穎回擊對手。（Badminton Photo提供）

比賽結束戴資穎鞠躬致意。（Badminton Photo提供）

(中時 )