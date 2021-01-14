被封「痘疤女王」的名醫莊盈彥，因遭查稅為了抓「內鬼」，下令要員工交出手機通聯記錄，否則不准下班，更聲稱此舉有「過世公婆託夢指引」。事件曝光後，昨（13）一整天神隱，直到深夜，莊女才在自己的YouTube頻道以「關於這次的新聞報導，我有話想跟大家說」為題，對外界表達歉意。

她說，很抱歉事發當天自己情緒失控，講出很多不得體的話，她也覺得非常羞愧，現在只想要好好跟大家道歉，對員工也感到抱歉。此外，她也指自己說了「公婆託夢」等話，是「非常糟糕的事」，傷害了家人，但也拜託「大家行行好，別再提此事」。

但不少網友看到這段深夜道歉影片後，仍不領情，PO文怒批「強迫員工調通聯紀錄根本是侵害隱私，怎不針對此點道歉回覆？根本避重就輕」、「噁心」、「感受不到歉意只想粉飾太平」等。

甚至有人嗆要退訂頻道、呼籲民眾別去她的診所看診。不過，仍有粉絲表達「加油」、「人總會犯错，吸收教訓，以後會更好」等溫情言論，除支持莊盈彥外，也要大家冷靜。

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(中時新聞網)