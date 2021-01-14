接連2波寒流凍壞台南漁產與農作物，農漁民叫苦連天，台南市長黃偉哲今日北上行政院會為農漁民請命，當面向行政院長蘇貞昌爭取寒害補償能擴大辦理，蘇揆在院會裁示寒害補償應從寬從簡從速，讓農漁民盡量在農曆年前可以領到補償。

黃偉哲表示，寒流來襲，中南部沿海農漁業損失嚴重，所以他今天在行政院會特別提議，希望政府查估損失作業能從速、從簡、從寬，院長蘇貞昌也應允，當場裁示將採用最快的方式讓農民在農曆年前領取到補償金，他強調，簡化行政作業，確保農民早點領到補償，過個好年。

針對農委會在院會中提出，只要公所查證養殖魚塭在空曠地形，去年12月30日至1月10期間連續48小時內，累計超過(含)10小時氣溫低於攝氏10度以下，等同研判為養殖死亡超過20％以上，可向公所申請寒害補償。對此，黃偉哲認為，這不但符合總統、院長簡政便民、苦民所苦原則，也大量降低公務員行政作業成本，補償作業更加順暢。

此外，蘇貞昌也在院會中指示各縣市政府加強春節防疫作為，面對疫情要戒慎，但不要恐懼，黃偉哲說，各縣市政府過去一年已累積相當防疫經驗，台南將繼續保持謹慎態度，配合中央防疫策略。

(中時 )