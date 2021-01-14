高鐵公司自2007年通車起，未支付國定假日和超時工作加班費給員工，積欠金額達5億元，高鐵企業工會於2014年成立捍衛權益，北市勞動局同年也積極展開勞檢並介入，高鐵公司直至2016年，才願先付一半，但迄今過了5年，尚有2.5億元未還。北市勞動局長陳信瑜表示，過年將即，傳統習俗說「欠錢不能欠過年」，呼籲高鐵公司盡速償還！

高鐵企業工會爭取加班費多年，目前有1800多名成員，其中近8成是「輪班制」，許多成員均未領到加班費，其中不乏被欠萬元起跳，更有資深員工被欠40多萬元。北市勞動局勞檢處自2014年12月實施勞檢，經抽查後發現未給付加班費，依違反《勞基法》第24條開罰高鐵15萬元；該休的國定假日未休，依違反《勞基法》第37條開罰高鐵15萬元，勞動局並據此2條法提出訴訟。

豈料，台北高等行政法院去年12月23日判決出爐，認為被抽查的勞工，2013年7月15日表定所出勤的8小時，實際上有請特休，因此不須給加班費，未違反《勞基法》第24條，撤銷勞動局訴訟，勞動局不服，已再提上訴；但關於《勞基法》第37條未給予國定假日休假，勞動局則勝訴，不過高鐵公司不服，也已提上訴。

「該還給勞工的加班費就還！」陳信瑜邀請工會商談後，直言工會沒理由被壓著打，積欠的2.5億元趕快還，資方違法在先，不該再模糊焦點；關於被抽檢的勞工個案，他所休的「特別休假」，本就是勞工於工作日所請休，並非「國定假日」，因此理當獲得加班費。

陳信瑜強調，裁罰不是目的，但自2014年工會成立、勞動局啟動勞檢起，高鐵公司迄今已拖了7年，卻只還一半，剩下一半未還的錢，要辛苦養家糊口的勞工適從？如今都打起「法律戰」，建議資方趕緊將該償還的錢盡速還給勞工，別再拖下去。

「希望高鐵公司重視勞工權益！」高鐵企業工會理事長陳堯森表示，期望彼此能進行協商，有共識及結果後，能撤掉上訴，高鐵公司能盡快將加班費還給大家。

最後，陳信瑜拍板指出，鑒於勞資雙方權益，勞動局將於20日下午2時，邀請高鐵公司、高鐵企業工會、台北市產業總工會出席，進行勞資協調會議，會請高鐵公司提出還款期限及方案，希望能達到共識。

(中時 )