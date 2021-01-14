推特執行長多爾西（Jack Dorsey）13日（周三）發布推文表示，上周美國國會大廈發生暴動後，該社交平台封鎖川普總統帳號是「正確的決定」，但也坦言這已設下危險的先例。
繼川普支持者攻入國會的暴動發生，推特上周以引發暴動風險為由，關閉擁有8,800萬追蹤者的川普帳號。
多爾西在推文指出，「採取這些行動已造成大眾輿論的分裂，這使我們對立，也限制了澄清、挽救以及學習的可能。我認為這開了危險的先例：也就是個人或企業對全球一部分公眾對話掌握權力。」
(工商 )
推特執行長多爾西（Jack Dorsey）13日（周三）發布推文表示，上周美國國會大廈發生暴動後，該社交平台封鎖川普總統帳號是「正確的決定」，但也坦言這已設下危險的先例。
繼川普支持者攻入國會的暴動發生，推特上周以引發暴動風險為由，關閉擁有8,800萬追蹤者的川普帳號。
多爾西在推文指出，「採取這些行動已造成大眾輿論的分裂，這使我們對立，也限制了澄清、挽救以及學習的可能。我認為這開了危險的先例：也就是個人或企業對全球一部分公眾對話掌握權力。」
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