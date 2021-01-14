外貿協會董事長黃志芳14日宣佈，為迎來2035年燃油車退場，在全球包括Tesla都在運用的長春化工銅箔啟示下，貿協蘊釀一年的電動車國家隊展將10月登場；這也是繼鴻海推共用平台MIH之後，由貿協領頭做跨部會、跨產業整合開辦「台灣國際智慧移動展」（2035E-Mobility,Taiwan）」。

黃志芳強調，貿協2021年最重要是電動車、自駕車整合一年，根據勤業眾預估，未來汽車產業將朝向電動化、共享化、科技加速創新與車聯網等四大方向發展，進而帶動全球供應鏈轉變，預期三電系統包括電機、電控、能源管理與駕駛輔助系統（ADAS）的成長幅度逾190％，這些新科技與新型態產品的結合將取人戈傳統車體、內燃引擎等零組件，成為汽車市場成長新動能，黃志芳指出，已與國內不少指標大廠溝通，包括觸動電動車整合提議的長春化工、已成立共同平台的鴻海等亦將加入這場電動車國家展。

黃志芳指出，2020下半年電動車股價大噴發，貿協不是趕熱鬧，事實上，已蘊育一年多，他說是從一片銅箔觸動，來自供應全球最大銅箔 業者長春化工總裁林書鴻的提議，疫情後巨大電動車周邊商機爆發，政府應以扶值台積電精神建構完整電動車、自駕車生態系，尤其是台灣軟硬體實力成熟，更令人震奮的是鴻海推共用平台MIH，貿協領頭匯整國內優秀廠商，建立生態系，並進而提高國際聲量與知名度，預期三年內電動車將是台灣彎道超車最佳時機。

黃志芳指出，這一年不僅與經濟部等跨部會溝通，更進一步與指標性大廠溝通，預計六月先進行DEMO DAY熱身，讓大廠商與國際電動車大廠對台灣新創團隊進行提問，期大學研究單位與新創團隊眼光放遠放大，10月則攜手台灣指標廠商包括長春化工、鴻海、國瑞等，以及隱形冠軍、新創業者以國家隊之姿，向國際展協助業者促成國際鏈結與合作，搶進全球智慧移動供應鏈與生態系。

黃志芳說，設定2035年主要考量燃油車退場時間，未來以電動車、自駕車為新的移動方式，全世界人口老化氣候變化等議題，未來實現人類智慧移動時，車子被雪困住路途中的情況不會發生，他說，今年上半年AMPA汽配展也有電動車專區，但10月E-Mobility台灣國際智慧移動展則是完整呈現台灣移動電動的軟硬實力，期透過虛實線上串接國際資本市場包括矽谷、華爾街等，讓台灣成為全球電動車相關業者合作夥伴，此外，提供國際交流平台，並邀來國內新創及大學研發，建立品牌搶占話語權，用最新數位行銷邀請國際業者參與，導入國際資本市場為展覽注入新動力。

(工商 )