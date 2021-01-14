國際級半導體測試大廠穎崴，位於楠梓加工區的新建廠房，14日舉行動土，高雄市長陳其邁表示，穎崴二廠的擴廠整個半導體先進製程跟5G運用服務，需求越來越強勁，為了讓該廠工程順利進行，高市府將提供專人專案的服務，協助廠商迅速的在土地、資金、跟行政資源上的需求。

陳其邁14日出席穎崴楠梓二廠動土時指出，穎崴是半導體測試、以及Test Socket（測試腳座）的世界級大廠，大概全球前20大的半導體，不管是CPU、GPU跟APU的測試，很多都是穎崴的合作廠商。

他說，穎崴二廠的擴廠，也代表整個半導體先進製程跟5G運用服務，需求越來越強勁，所以，現在加碼投資，對穎崴來講，他的業務一定有很大幅度的成長，並可因應整個全球的佈局。

陳其邁表示，相信廠商選擇高雄投資，不僅是因為有很多大廠，尤其是半導體的聚落在高雄、台南形成，更重要的是，位於高雄的加工區，對穎崴來講，也是他最熟悉的一個環境，因此，為了讓該廠工程順利進行，高市府將提供專人專案的服務，協助穎崴迅速的在土地、資金、跟行政資源上的需求。

(工商 )