外貿協會董事長黃志芳14日年終記者會指出，受疫情衝擊貿協2020全面數位化，包括會展、參展、海外拓銷與洽談全面數位化，達成率雖僅及往年實體一半、約一億四千多萬美元，但後疫新常態數位化更需全面推動，貿協預計在月底成立「新創業務中心」，除了把貿協推向與世界串連的新網紅，且積極驅動未來新商業模式。

為延續疫後貿協新常態「虛實整合」，黃志芳率各主要處長做線上開場，黃志芳指出，去年2020年台灣形象展總計開辦線上線下五場、計763家廠商參與、促成2600多場洽談，且集中新南向五個國家包括越南、馬來西亞、泰國、印尼、印度等，每場都有戰情室與現場實際洽談，創造一億四千萬美元商機，雖然達成效益僅及實體拓展效益一半，但相對成本精簡，整體來看，線上成本效益很大，也是未來世界新常態。

黃志芳表示，為迎來線上、實體、導入新技術做結合，也為了全面推展貿協轉型成立創新業務中心，團隊會在月底到位，他定位新業務部門是「穿球鞋的部隊」！主要工作是必須用最新數位行銷能力讓貿協成為向全世界連結的網紅，他說，現在很多行銷都是委外，現在是自己建構、自己發動，且最重要是驅動新商業模式，就像當年中國大陸在開放經濟前，先成立深圳特區一樣。

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