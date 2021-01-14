天玉集團旗下2大品牌建設公司，近期進行高階人事調整，非上市櫃的龍騰建設執行長黃學藤升任董事長，執行長一職由特助黃文柔升任，同時，擔任上市公司鑫龍騰開發（3188）董事長兼總經理的黃學藤，則釋出總經理職務，由龍騰建設執行長特助黃勁嘉接任，人事佈局完成之後，天玉集團今年續衝首購宅市場，第一個預售案「鑫巨蛋二期」預定下半年動工。

天玉集團14日表示，該集團從2020年底到2021年進行高階人事調整，龍騰建設執行長黃學藤升任董事長，執行長一職由龍騰建設執行長特助黃文柔升任，鑫龍騰開發（3188）董事長黃學藤免兼總經理，留下的總經理職務，由龍騰建設執行長特助黃勁嘉接任。

新任的龍騰建設執行長黃文柔指出，在組織調整之後，她仍將主攻行銷與業務，胞弟黃勁嘉則負責建築工程，二人分工合作。

她說，未來的推案佈局仍以2房和3房的首購市場為主，集團2021年的第一個推案預定是在巨蛋商圈，目前正在籌備中。

(工商 )