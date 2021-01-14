習近平回信星巴克名譽主席 望積極推動中美合作 14:082021/01/14 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家主席習近平日前回信給美國星巴克公司董事會名譽主席、前星巴克掌門舒茲（Howard Schultz），鼓勵全球咖啡巨頭積極推動中美經貿合作。 央視新聞報導，習近平在6日回信舒茲稱，鼓勵其與星巴克公司為推動中美經貿合作和兩國關係發展繼續發揮積極作用。舒茲此前曾傳出有意角逐美國總統，也在2015年、2018年曾與習近平有過會面。 安聯與奧運／帕運展開8年合作 拜登新政 續與中國抗衡 (工商 ) #全球 #星巴克 #習近平 #舒茲 #回信 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 染疫醫記錯了 沒去大江購物中心 04:102021/01/13 焦點要聞 台積首見 6字頭 台股拚萬六 04:102021/01/14 財經要聞 染疫醫師、護理師足跡 指揮中心一次公開 14:502021/01/13 財經 蓬佩奧誇美是聯合國最大貢獻者 趙立堅一句話酸回去 19:422021/01/13 兩岸 美國力下滑預言書 30年後大陸瘋搶 價格狂飆3000倍 22:472021/01/13 財經 蘋果重大宣布不是庫克退休 1億美元新計畫曝光 09:292021/01/14 財經 《時來運轉》運彩報報－NHL開幕週激戰 噴射機強碰火焰 12:562021/01/14 體育 台中首辦運動禁藥管制研習 盧秀燕：比照國訓中心維護選手權益 17:352021/01/13 體育 5年晉升30上將 五大戰區解放軍洗牌 04:102021/01/14 兩岸新聞 英相強生前東家 神秘富豪巴克雷辭世享壽86歲 22:462021/01/13 國際 新增4確診 染疫醫護足跡公布 陳時中14：00親自說明 10:112021/01/13 生活 兩岸熱門新聞 客運司機慘遭爆頭仍緊握方向盤 救下39條命 - 兩岸 陸國安部宣傳片 赫見台北101 偵查證件首公開 - 兩岸 - 旺報 5年晉升30上將 五大戰區解放軍洗牌 - 兩岸新聞 - 旺報 女大生煞到黑人猛男！甜蜜同居1個月「下場慘爆」悔恨終生 - 兩岸 拜登政府將重新審查對台政策 - 兩岸新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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