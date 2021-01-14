大陸國家主席習近平日前回信給美國星巴克公司董事會名譽主席、前星巴克掌門舒茲（Howard Schultz），鼓勵全球咖啡巨頭積極推動中美經貿合作。

央視新聞報導，習近平在6日回信舒茲稱，鼓勵其與星巴克公司為推動中美經貿合作和兩國關係發展繼續發揮積極作用。舒茲此前曾傳出有意角逐美國總統，也在2015年、2018年曾與習近平有過會面。

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