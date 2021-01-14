為發展東北角及北海岸地區地方創生，新北市府與業者聯手，運用八里、淡水、三芝、石門、金山、萬里、瑞芳、貢寮8個行政區的在地食材或文化元素，打造出包含甜點、茶、零食等11樣限定伴手禮，並將於1月15日至3月15日，在青春山海線8區共30家統一超商門市上架。

新北市長侯友宜指出，市府是透過結合青春山海線的商標，以「商標授權」方式共創在地品牌商機，打造一區一特色伴手禮。期望能在遊程規劃與伴手禮開發下，帶動東北角及北海岸地區的在地特色發展，進而創造消費商機及提升商品競爭力。

侯友宜市長表示，為推廣東北角、北海岸地區的觀光旅遊、店家和特色商品，市府整合跨局處的力量，以「青春山海線」為品牌推動政策，在2020年透過周邊環境整理及整體風貌營造進行改善，營造出更舒適、更適合旅遊的環境。

這些環境的改造，包含金山區中山溫泉公園再造、水尾舊港周邊環境整理、闢建猴硐至三貂嶺、牡丹至貢寮2大遊憩路線自行車道。並且也導入多元綠能運具，包含電動公車、共享車輛租借(YouBike、電動機車)及電池交換站、興建中角國小「衝浪學苑」工程等。

此外，新北也陸續辦理淡水河海音樂季、鐵道馬拉松接力賽、猴硐煤礦文史漫遊、淡水仲夏繽紛樂、石門富基漁港-全國首創時尚藝術季等活動，並規劃11條青春山海線專屬遊程，並且串聯300多家特色店家提供優惠活動，以及輔導業者優化或開發商品創新。

(工商 )