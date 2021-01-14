在富達國際的號召下，全球85家總資產合計逾2兆美元的投資機構首次攜手，遏止海上人道危機，維護全球供應鏈的長期永續發展。

富達國際表示，受新冠疫情影響，有超過40萬船員目前滯留在海上，當中有很多人已連續工作達17個月，遠遠超過業內及監管限制的11個月的工作時間。而且仍有40萬名船員困在岸上，在低薪甚至無薪的情況下等待接班。

據國際航運商會估計，若此問題沒有得到及時解決，受疫情影響的船員可能很快達到100萬人。

富達國際進一步表示，對已承受著巨大心理和生理壓力的船員來說，上述問題更造成了嚴重的健康和安全隱憂，尤其是當一些極度疲倦的船員需要處理危險品或容易變質的貨物時，可能導致重大安全風險。如果發生涉及這些貨物的嚴重海事事故，其所造成的環境影響，對海洋和人類安全來說恐怕會是災難性的。

因此，富達國際與主要海事組織包括國際勞工組織、國際運輸工人聯盟，以及簽署投資機構包括Achmea Investment Management、ACTIAM、Ethos Foundation、Lombard Odier Investment Management 及 MFS Investment Management進行商討後，在一封致聯合國的公開信中明確提出有必要實施以下舉措：

繼續呼籲正式把船員列為「關鍵工作者」（key workers），並建立系統性程式以確保船員能夠換班，例如建立安全走廊和病毒檢測機制通過有針對性的宣傳活動，提升大眾對於這場危機的認識，特別是該危機對船員及永續供應鏈造成的影響及風險與相關機構分享國際海事組織的12步計畫，以推進全面實施確保船員在船上時間不應超過法定上限的11個月，並對不得不延期的船員合同加以限制敦促船東公司尤其是較為活躍的船東公司，靈活處理航運公司所提出的改變航線申請要求，以便更換船員，並考慮為船員歸國提供金援。上述簽署機構已同意與其投資組合中的相關公司，就他們對以上舉措的期望進行溝通。

富達國際全球企業治理與永續投資主管陳振輝表示，從投資者的角度來看，這很明顯不再僅僅是航運業的問題，也不是單靠行業自身就能解決的危機。航運占全球貿易總量高達九成，它不但在全球經濟從疫情衝擊中復甦的過程扮演重要角色，也是人們維持日常生活方式的關鍵。富達國際呼籲必須將船員列為關鍵工作者，讓他們能夠以安全及有保障的方式履行基本服務職責。

陳振輝說，富達國際認為當務之急，業界應該攜手來為這個被忽視的全球人道主義問題敲響警鐘，共同保護全球供應鏈。作為負責任的資產管理人，富達國際對所在的社區和社會肩負著更廣泛的責任。

瑞士可持續發展基金會Ethos Foundation執行長Vincent Kaufmann表示，全球供應鏈中有約40萬名船員仍滯留在海上，可謂是一場人道主義悲劇，對很多企業來說也造成重大供應鏈風險。因此，Ethos Foundation以及Ethos Engagement Pool International成員很榮幸能支持此項投資者聲明，希望敦促聯合國秘書長推進多方回應、確保船員被列為關鍵工作人員，並迅速採取行動改善他們當前的工作狀況。

(工商 )