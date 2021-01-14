歡慶高雄輕軌大南環路段服務範圍由現行14站增加至23站，新增C15壽山公園站至C17鼓山區公所站及C32凱旋公園站至C37輕軌機廠站等9站，串連輕軌一階完成輕軌大南環段，試營運期間，全線免費搭乘到110年2月28日止，高雄捷運公司與動漫展演所KIRABASE跨領域合作「輕軌少女隊」進行安全宣導，同時推出期間限定的輕軌彩繪列車，帶著大家新春期間快樂遨遊高雄。

因應高雄輕軌路線更長，範圍更廣，高捷公司成立虛擬代言人「輕軌少女隊 Kaohsiung Light Rail Girls」，任務為推廣綠能運輸，打擊違規行為，並希望帶給所有旅客「愛與正義」，以及安全愉快的旅途。輕軌少女隊目前有兩名成員，溫柔的姊姊克萊兒與活潑的妹妹克芮兒，兩姊妹是在高雄輕軌中心成立「Task Force」時被招募的，歷經各種考驗和訓練，現在兩人絕大多數時間都能獨當一面。海豚小愛是由AI幻化而成，耳機屬於機動裝置，遇到緊急狀況會啟動輕軌少女隊的變身戰鬥機甲狀態，保護旅客安全抵達目的地。即日起「輕軌少女隊彩繪列車」將不定期行駛於輕軌全線至4月11日，寒假及農曆新年將至，歡迎粉絲們快來高雄觀光旅遊，並親身體驗期間限定彩繪輕軌列車的魅力吧！

高捷公司表示，「防疫期間搭乘輕軌及捷運請戴口罩，也呼籲所有用路人，行經輕軌路段，需優先禮讓輕軌通行，切莫違規搶快，希望可以藉由期間限定的輕軌少女隊彩繪列車吸引粉絲。而至今年3月底轉乘高雄市公共腳踏車還可享前30分鐘免費，歡迎大家多多利用捷運、輕軌、公車、渡輪等大眾運輸工具一同來暢遊高雄」。

(工商 )