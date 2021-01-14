瞄準寒假親子同樂需求，統一超商好鄰居文教基金會宣布，即日起推出「好鄰居春節版線上同樂會」，規劃手掌繪本、紅包小提袋等DIY節令素材免費下載，完成作品任務後，再到原報名門市領取小小店長專屬獎品與獎狀，並穿上7-ELEVEN小小店長制服，在門市體驗「小小店長拍照趣」活動，整合線上線下資源讓親子「FUN」心玩！

基金會表示，距離放寒假僅剩短短一周，保持社交距離的同時，也想讓孩子在假期間維持新生活運動，因此，統一超商好鄰居文教基金會特別推出「好鄰居春節版線上同樂會」，結合門市小小店長活動中最受歡迎的「小店長制服體驗」及「DIY手作」兩大主題。

其中，「DIY手作」除了有OPEN牛年紅包袋、OPEN牛年圖框等，好鄰居基金會更推出「春節手掌繪本」、「紅包小提袋」，民眾可透過好鄰居基金會官方LINE下載，以春節情境，教導孩童過年除舊佈新、年夜飯、紅包、吉祥話等相關習俗與涵義，經由家長解說搭配連連看、塗鴉等，讓學齡前孩童透過遊戲探索創造親子共享溫馨時光。

基金會表示，2020年因外部環境受限，首創O2O（Online To Offline）好鄰居線上同樂會，整合7-ELEVEN門市及好鄰居基金會官網，以線上多元素材免費下載、親子手作、共讀、線上闖關、社群拍照分享等互動過程，推出環保、食育等相關主題活動，至今累積已近3.5萬組親子參與，好鄰居官網DIY素材也已累積已超過4萬次下載，還成為幼稚園老師及媽媽社團間親子共學的教材。

基金會表示，參加「好鄰居春節版線上同樂會」只要透過簡單四個步驟，一、至門市或透過門市LINE群組完成報名。二、報名成功後，至門市領取期限限定「春節手掌繪本DIY」或其他DIY材料包回家完成作品。三、將完成的DIY作品帶回原報名門市，完成正港小小店長爭霸戰考驗，可領取禮物與獎狀。四、完成上述任務後，即可在門市穿著小小店長制服，體驗拍照趣活動。

(工商 )