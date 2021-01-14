總部位於香港的呂元祥建築師事務所（Ronald Lu & Partners，簡稱RLP），正式揮軍「登台」，今（14）日表示，將計畫搶攻台灣TOD開發案，並希望進一步與台灣產業攜手合作，推動在台TOD發展。

RLP副主席呂慶耀表示，自台北市第一筆TOD案於2020年5月正式簽約，台灣社會也開始更加重視強調環境友善的大眾運輸導向型發展概念（Transit-oriented development，簡稱TOD）。看好台灣交通建設與城市發展趨勢，擁有超過十年TOD設計經驗並提出「TOD十大原則」的呂元祥建築師事務所，在2020年底宣布來台，今天也表示，期待能結合海外的經驗，與台灣產業能有更進一步的交流。 呂慶耀表示，RLP在90年代即開始參與TOD項目的設計，香港地鐵TOD發展至今，RLP更參與近三成的香港地鐵TOD建築設計案。針對TOD的設計，RLP提出「TOD的十大原則」，認為TOD的設計上，應遵循「創造充滿活力的生活空間、建立新型社區中心、提供複合用途功能、旨在適當強度的開發、建構立體的空間系統、創造無縫銜接的都市空間、成為多種交通模式的轉換中心、培育有利健康的生活環境、優化行人動線、預先做好規劃」等原則。

呂慶耀表示，RLP事務所提出十大原則，是希望可以用更具體的概念去呈現TOD的設計與應該具備的功能，藉此讓城市土地的應用發揮最大潛能、藉此達到『提升市民生活品質』、『帶動經濟發展』與『環境友善』的這三項目標。 TOD為降低城市發展造成的負面效應，而興起的建築設計概念，著重大眾運輸系統的建設也應同步帶動周遭與城市發展，透過有效增加土地的利用與解決城市的交通擁擠問題，降低對環境造成的污染公害，提升居住與生活的品質。 呂慶耀表示，以RLP正在興建的TOD項目-「上海天薈」為例，在城市建設中，TOD的概念導入與項目扮演著「重塑區域樣貌、解決當地長期的交通問題，帶動區域發展，並重新活化城市的重要角色。在現有的交通地鐵上，進行辦公樓、商場與住宅等綜合型物件的規劃，並透過這樣的形式，整合原本被車站分割的城市空間，藉此提升整體大眾運輸使用的效率、解決周邊長期交通壅塞等問題。 呂慶耀表示，另外香港去年最受市場矚目的TOD項目，有香港地鐵東鐵線大圍站上的「柏傲莊」。其他成功案例，還包括「將軍澳線上的「日出康城」4、5、9、11、12期，西鐵線上的「瓏門」。

其中「瓏門」項目更透過TOD的導入，重新帶動區域發展動能，並且解決該區在過去長期呈現「東、西」割裂的狀態，RLP重新將該站點導入整體TOD的概念設計後，有效將東、西兩側的商場與工業區進行串聯，使周邊居民與上班族在兩區往返上更為便利；該站因同時具備多種交通運輸的轉乘功能，也創造商業區的發展。 呂慶耀表示，TOD的發展概念，近期不只成為各國城市規劃的主流，台灣從中央至地方也接續引入TOD的概念進行城市規劃。

信義全球資產於2020年12月的商用不動產報告指出，隨台灣產業轉型與擴張、辦公室需求持續提升，為滿足產業發展的速度與企業需求，強調同時結合辦公室、商場、住宅、綠地等，提升民眾交通與生活舒適性與便利性的TOD設計形式，將會是未來台灣城市的重要趨勢。

呂慶耀表示，RLP持續關注並看好台灣城市未來相關的發展，期待透過RLP的TOD發展經驗與台灣產業、企業進行交流，合作推動TOD發展。

(工商 )