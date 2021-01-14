大陸海關總署14日公布外貿數據，按美元計，大陸12月出口年增18.1％，進口年增6.5％，雙雙高於預期，成為2020年全球貨貿唯一正增長的主要經濟體。

海關總署數據顯示，大陸12月貿易數據全面高於預期，貿易帳781.7億美元、出口年增18.1％、進口年增6.5％。華爾街見聞報導，外界預期的數據分別為720億美元、15％、5.7％。

海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文還指出，大陸外貿從2020年6月份起連續7個月實現正增長，全年進出口、出口總值雙雙創歷史新高，國際市場份額也創歷史最好紀錄，成為全球唯一實現貨物貿易正增長的主要經濟體，貨物貿易第一大國地位進一步鞏固。2020年大陸貨貿進出口總額人民幣32.16兆元，年增1.9％。

據WTO和各國已公布的數據，2020年前10個月，大陸進出口、出口、進口國際市場份額分別達12.8％、14.2％、11.5％，均創歷史新高。

(工商 )