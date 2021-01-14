（金管會主委黃天牧。魏喬怡 攝）

台北股市14日開盤就大跌逾百點，台積電領頭跌破600元，投資人擔憂泡沫是否來了。金管會主委黃天牧14日受訪時指出，台積電今日有法說會，大家對一些重要上市公司的表現都很有期待，主管機關不對股價做評論，但只要經濟發展持續表現良好，股市反應經濟基本面應該還是會有不錯的表現。

立法院財政委員會14日審查中華民國110年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分關於中國輸出入銀行等案，黃天牧於會前接受媒體聯訪。

黃天牧指出，台股目前在價、量上都有新的表現，作為主管機關，以往的發言都是提醒投資人要慎選投資標的，每個階段都要注意風險，這是一貫的說法，並沒有特別表達現在有什麼情況，而且每個投資人本來就應該要注意風險。至於商品的選擇，則尊重投資人自己的判斷。

至於國際板債2020年贖回或發行金額皆創新高，黃天牧指出，去年因為有些發行面的情況，所以有一些贖回，所幸金融市場是穩定的，今年的情況不便預測。

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