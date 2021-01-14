隨著新冠疫苗的發展，2021年全球經濟將迅速復甦，低利環境也將推升REITs今年上漲行情。REITs將從去年的疫情受害行業，走向今年的疫苗受惠行業，法人表示，在今年經濟邁向正常化後將帶動商辦租賃需求回升，加上超低利率的環境下，REITs穩定收息特性將持續受到市場大量流動性的青睞。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，美國確診與住院病例持續走揚，多個城市開始局部做限制，但經濟數據仍還不錯，且法案順利過關，不確定性大幅消除，此外，美債利率反映未來財政政策將擴大而緩步上揚，但仍在很低的水準，REITs在低利率環境下未來仍將持續受惠，先前許多產業在疫情下受到打擊，在疫苗注射普及後將持續反彈，短期整理後美國REITs仍將往正向發展。

目前美國REITs市場整體NAV折價7％，未來一年的本益比約20倍，股利率達3.6％，相當吸引人，在產業基本面改善利多下，REITs將穩健上漲。

李文孝表示，就產業表現分析，去年第四季租金收取狀況持續改善，旅館因年底節慶而住房率上升，零售業租金收取平均在85％以上，其餘產業皆在90％以上，已跟疫情前差異不太大；工業類持續在景氣高峰上，高階物流中心需求持續，第三季新約租金持續提升10至15％，承租率也提高；數據中心受惠企業外包與雲端應用大幅增長下而獲利大幅成長。

野村全球不動產證券化基金經理人李雅婷表示，股息殖利率的增長是2021年投資REITs的重點，假設今年疫情可稍微獲得控制，預估REITs產業可回到高成長。產業方面，數據中心（DataCenter)、電塔、住宅等次產業在獲利上相對具有韌性。操作策略上，看好因遭到過度拋售導致價值浮現的標的，如自助倉儲、醫療保健、淨租賃及以日常雜貨為主的購物中心等次產業。在醫療保健次產業中，尤其看好生命科學與生物檢測實驗室。

李文孝表示，目前相對看好新經濟下的產業，如工業、數據中心、通訊，不過商辦、零售、住宅則利空出盡加上評價偏低，未來將持續反彈補漲。

路博邁則加碼數據中心，主要是著眼企業數位轉型趨勢。路博邁指出，雲端計算可大幅降低企業資訊成本，企業數位轉型趨勢相當明確，疊加5G通訊技術突破，可同時連接大量行動裝置，更加提升數據量。整體數據中心商機大餅擴大，不論第三方數據中心服務商或雲服務廠商自建數據中心，均具備各自成長動能，共同受惠企業數位轉型趨勢。其中，第三方數據中心服務商提供放置伺服器場地與數據連接服務，企業客戶向其租用機房與服務並為此付費，第三方數據中心服務商購置場地並收取租金。

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