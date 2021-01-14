房價又漲了！房市多頭格局底定，根據住展雜誌今（14）日公布的調查，最近一年北台灣都會區六縣市預售新屋房價，全面攀升；其中以桃園年漲幅達8.4％，最為強勢，房價「漲聲」儼然hold不住。專家指出，「房市多頭列車只是從高速急駛、過站不停，變成煞車慢速進站」，建議有意購屋者，伺機上車。

據住展雜誌今天公布的最新統計，北台灣2020年Q4新成屋、預售屋成交行情持續上漲，而且是自2014年Q3、睽違六年多來，重新出現各縣市季增幅與年增幅全面轉為正成長。

住展雜誌研發長何世昌表示，雖然去年Q4房市籠罩在打炒房的陰霾中，但因有著低利支撐與買氣穩定作應援，以及營造工、料雙漲的環境下，建商持續調漲售價的趨勢不變。雖然房價持續上揚，但打炒房確實已經產生抑制效果；假如沒有打炒房措施，則Q4季漲幅恐怕會更大。

住展最新調查指出，2020年Q4房價，所有縣市同步創2018年反彈以來波段新高。

其中，又以桃園、宜蘭等兩地漲勢最兇猛。桃園Q4房價來到24.4萬／坪，年漲幅約8.4%。

宜蘭房價跌深後在去年Q3觸底反彈後，Q4房價21.3萬／坪，季漲幅約3.9％；若跟去年同期相比，則年漲幅約2.9％，是近三年多來年增幅首度翻紅。

台北市方面，房價為88.6萬/坪，季漲幅約1.1%，年漲幅約4.5%。

新北市房價持續走高至40.7萬／坪，季漲幅約1%、年漲幅約3.8%。

基隆因開賣建案多為高價案，致使房價一舉攻高至21.6萬／坪，再度刷新歷史新高價位，季漲幅與年漲幅均約為2.4％。

新竹房價漲勢不止，年漲幅約3.1％。

(工商 )