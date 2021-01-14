Morningstar晨星公布「2021年第一季亞洲股票市場展望報告」指出，美股估值偏高可能成為近期股市阻力。不過，法人仍持續看好亞洲科技股，並認為「創新」為全球締造機會，亞洲科技有錢景，即使如此，還是得留意個股本質和價位高低。

晨星亞洲股票研究總監陳麗子指出，雖然中美關係很可能持續緊張，並且對亞洲市場構成風險，但晨星相信拜登當上美國總統後，美國所採取的多邊外交政策會較易預測，進而可降低市場不確定性。

陳麗子進一步指出，美國市場估值偏高可能為亞洲市場帶來阻力，疫苗供應和接種率、美國持續至2024年的低利率以及進一步的財政刺激措施等多項正面因素皆反映在股價上。但另一方面，亞洲市場可能會受惠於適度調高的盈利預測，並有所支撐。

而科技業是法人看好的重點行業之一。晨星基金指出，晨星預期智能手機競爭將在未來數季內變得更激烈，而造成智能手機的生產可能超出最終需求的現象，導致在不久的將來出現庫存調整的狀況。晨星建議繼續關注智能手機組件和半導體供應商的長期成長，這些供應商將會是5G技術普及的受益者。晨星認為首選股為穩懋半導體(3105.TW)、台積電(2330.TW)、舜宇光學科技(2382.HK)

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