全球網通領導品牌D-Link友訊科技（2332）於CES美國消費性電子展一鳴驚人，其新研發的D-Link DCH-S1621KT全覆蓋家用智慧Wi-Fi漏水偵測器套組榮獲最新的2021 CES創新獎，為友訊積極佈局的智慧家庭市場，成功建立灘頭堡。

友訊14日於CES美國消費性電子展發表mydlink智慧家庭解決方案，推出全新2K QHD旋轉戶外網路攝影機和全覆蓋家用智慧Wi-Fi漏水偵測器套組，多種新功能包括採用AI偵測技術、mydlink雲端服務等，並宣佈其mydlink Google語音助理能在偵測到漏水及人體移動時，透過Google Home揚聲器發出警報。mydlink智慧家庭解決方案可在新冠肺炎疫情期間，讓用戶能遠端監測家中情形並守護居家安全，為家人提供最全面的保障。

D-Link DCH-S1621KT全覆蓋家用智慧Wi-Fi漏水偵測器套組榮獲最新的2021 CES創新獎，其由無線漏水偵測器（DCH-S162）和遠距漏水偵測器（DCH-S163）所組成。DCH-S1621KT可偵測並警告使用者因大雨或設備故障所引起的漏水，進而在發生重大損壞前先採取預防措施。小巧尺寸、長距離偵測和低功耗設計，能在多個位置進行高度且可靠的漏水偵測，其內建100db警報器和LED閃光燈，可發出易被察覺的警報，並在偵測到漏水時於mydlink App顯示通知。

而DCS-8635LH 2K QHD旋轉戶外網路攝影機可準確監控，其擁有IP65等級防塵防水、5米夜視功能，適用於戶外環境，並具有水平旋轉功能、提供2K QHD解析度和全方位360度監控。在AI智慧移動偵測部分，可精準捕捉人體移動、臉部偵測、自動人體追蹤和玻璃碎片偵測，當偵測到異常時可啟動警報器功能，有效遏止入侵者，保障居家安全。DCS-8635LH可安裝在任何家中位置，並透過藍牙輕鬆完成設定，此外也符合ONVIF規範，使用者可彈性錄製和串流視訊影片。

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