大陸高階通用型空壓機製造廠力達-KY因大陸內需增溫，2020年12月合併營收不論以人民幣或新台幣計價雙雙成長，縮減2020年合併營收跌幅。力達因大陸內需市場持續回溫，帶旺空壓機需求，元月出貨回到2019年以前正常水準，今年營運目標事營收及獲利均優於去年。

力達指出，中國大陸工業製造業持續復甦，力達去年12月合併營收近1.1億元，月增3.7％，年增4.4％，呈現淡季不淡，折合新台幣計價近4.79萬元，月增3.8％，年增5.7％；2020年累計合併營收人民幣10.24億元，年減15.6％，折合新台幣近43.85億元，年減19.2％。2020全年三大產品活塞機、螺桿機、渦旋機營收比重分別為25.7％、57.6％及13.8％，其中外銷比重大舉拉高至30％。

力達表示，力達2020年上半年遭逢新冠疫情導致整體工業製造業近乎停擺，營運受衝擊，但恢復開工之後，業績逐月恢復，尤其螺桿轉型部分續扮主流，其中高階節能螺桿產品佔整體螺桿機比重也從2019年35.4％增加至43.5％。關鍵零組件研發方面，2020年將主機研發擴大至100P及175P馬力上，並研發符合市場需求的節能產品，發展出較具代表性的F系列、E系列、兩級壓縮及低壓系列四大高階節能螺桿機，更能區分且貼近客戶真實需求。

力達主管指出，中國大陸疫情雖再起，相對歐美嚴重疫情，還在可控制範圍，今年大陸內需動能相對樂觀。撇除疫情因素外，力達今年營運目標是營收及獲利雙雙優於去年。

力達斥資人民幣4.89億元，在大陸泉州台商投資園區興建新廠房，預計預計今年6月完工，未來將生產全系列螺桿主機，可擴大接單動能及提高品牌能見度。

(工商 )