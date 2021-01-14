搶寒假親子旅宿商機，台北新板希爾頓酒店推出「深呼希假期」，周日至周五每房5,388元、周六入住每房5,988元，標榜大人小朋友都擁有各自需要的渡假體驗，專案內容含「自然美」循環促進美體按摩療程，以及與一名成人與一名孩童的「奧斯丁夢想樂園」入場券，還有二客早餐。全球希爾頓同步更新的「榮譽客會點數」，5/2日前更加碼推出每次住宿2000積分，每滿5晚再加贈5000積分，加碼回饋累點可趁此時機。

「深呼希假期」活動強調可讓全家人安心渡假。「奧斯丁夢想樂園」位於希爾頓酒店正前方的麗寶百貨內，飯店與樂園步程僅2分鐘，占地近 230 坪的園區內設有「巨型球池」、「沙池區」以及絕對可釋放孩童電力的「體能跳床」等，在安全的室內空間不必擔心風吹雨淋，能夠玩得盡興又開心。「東森自然美」進駐在飯店的樓層客房內，由專業的美容師，提供旅程當中保養新知兼放鬆的療程，深呼希假期專案內含一位成人的「循環促進美體按摩」，療程引用先進航太科技的類醫美水光機，搭配十大功能肌膚檢測追蹤比較，SPA紓壓之餘還能對自我膚況保養方式更加認識，而60分鐘的療程按摩，更讓媽媽或爸爸能在旅程當中享受放鬆時光。

(工商 )