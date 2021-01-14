在2020年除夕跨年夜，多半全球民眾期盼新的2021年能夠揮別肆虐長達已1年之久的新冠疫情。不過，隨著全世界各地出現傳播力更強的變種新冠病毒，讓世界衛生組織（WHO）警告，在疫情進入第二年之際，今年的疫情恐比去年更加嚴峻，特別是北半球地區。

全世界各地出現傳播力更強的變種新冠病毒，讓世界衛生組織警告，在疫情進入第二年之際，今年的疫情恐比去年更加嚴峻。

據路透社報導，WHO 13日表示，兩周前的通報確診數據一度下降，但在上一周的新增確診又增加5百萬例，並推測可能是聖誕連假期間，部分人們對防疫措施放鬆，人民群聚再起，導致病毒傳播加快。

公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）也表示，基於病毒傳染模式變動，以及當前我們所目睹的問題，今年的疫情恐怕會比去年還更加嚴峻。他進一步指出，特別是歐洲與北美州等北半球範圍中，天氣寒冷、民眾待在室內、社交活動增加，種種因素結合在一起形成這個季節的「完美風暴」，導致許多國家傳染增加。

世衛流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）指出，在聖誕假期之後，部分國家的疫情在好轉之前會更加惡化，「我很擔心全球仍會持續疫情高峰一個接一個」，並呼籲民眾繼續保持社交間距。

自疫情爆發以來，全球染疫病故總數將達到200萬人，共有9150萬人確診。至於防止疫情惡化的新冠疫苗，WHO也表示至今全球施打了2800萬劑疫苗，約有46國已展開疫苗接種行動，其中38國是高收入國家。

(中時新聞網)