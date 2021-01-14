台灣近期新增新冠肺炎本土案例，蘇揆今天在行政院會臨時動議中裁示，去年2月在防疫最艱困時，政府就有處理過院內感染的經驗，當時透過縝密的疫調，擴大採檢和監控，將疫情感染控制在最小範圍，請國人放心。

蘇揆表示，近期新增2例新冠肺炎本土案例，是首例醫生、護士因為照顧新冠肺炎確診者而染疫的個案。經過疫調後初步採檢，有460多名員工、病人、家屬全部都為陰性，相關社區接觸者的篩檢及隔離也正在持續進行中。請中央流行疫情指揮中心持續進行調查，採取相關必要措施，審視醫療院所院內感染控制的各個細節，做好風險管控。

他說，所有收治確診病患的醫院都是全國抗疫的第一線，因為這些醫護過去一年冒著高度風險，做出最辛苦的付出，為台灣守住最前線，保護國人安全，今天大家才有正常生活，所以請國人給予這群勞苦功高的醫護人員最溫暖的支持與體諒，也無需過度恐慌；去年2月在防疫最艱困時，政府就有處理過院內感染的經驗，當時透過縝密的疫調，擴大採檢和監控，將疫情感染控制在最小範圍，請國人放心。

蘇揆強調，對抗新冠肺炎是一場長期戰役，政府已做好長期對抗的準備，防疫物資一定充足，目前收治病患和醫療能量也都穩定可控制。雖然近一個月發生共3起本土案例，顯見疫情無孔不入，所以還是要再次籲請國人，防疫雖然做得不錯，但沒有掉以輕心的本錢，仍要時時維持防疫衛生的好習慣，避免非必要的群聚，接觸人群也要戴口罩、勤洗手，保護自己也保護他人，就是給醫護最大的支持。

(中時 )