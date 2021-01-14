美國駐聯合國常任代表克拉芙特（Kelly Craft）雖然無緣訪台，不過今天仍與總統蔡英文視訊。克拉芙特稍早在推特發文指出，美國和台灣是朋友更是夥伴，美台會一直肩並肩站在一起，一起成為民主的支柱。

克拉芙特原訂昨天抵達台灣，今天晉見蔡總統並在外交學院針對促進台灣參與國際組織發表演說。然而國務院日前聲明為協助政權交接，取消所有國務院官員外訪行程。

克拉芙特推文指出，很榮幸跟蔡英文總統對話，我們討論到在對抗新冠肺炎疫情上，台灣在很多面向上，向全世界展現了成功的模範，像是在醫療領域以及尖端科技。很不幸地，因為中國的阻撓，台灣無法在聯合國以及世界衛生大會分享這些成功經驗。如果這次疫情教會了我們任何事，那就是資訊與透明會是抗疫的解方。

克拉芙特強調，她對蔡總統清楚表明美國和台灣是朋友更是夥伴，美台會一直肩並肩站在一起，一起成為民主的支柱。

(中時 )