威宏-KY(8442)2020年受疫情影響，全年度營運恐將繳出虧損的成績單，不過，受惠年底時將越南專業運動包袋及高爾夫球袋生產製造商德御併入旗下事業，2021年1月營收就能獲得挹注，董事長洪永裕樂觀看待併購效益，並認為精品輕奢包袋等下半年市場需求才會恢復，今年目標力拚由虧轉盈，再加進新購併事業的挹注，營運可望重回2019年表現。

洪永裕說，全球運動產業已見春燕到來，尤其以戶外、場地空曠的運動活動市場需求最為強勁，德御今年的訂單能見度極高，1月起併入公司後，再加上生產運動護具為主的威保業績已明顯反彈，將會是威宏今年成長的重要關鍵。

自去年下半年起，威宏旗下以生產運動護具為主的威保已見訂單開始回流，而此次併購對象-德御下半年的接單情況亦明顯止跌回升，德御2020全年營收達3000萬美元，在疫情衝擊下仍與2019年保持相當，因此促使威宏決定加快併購腳步，期望透過併入德御，帶動威宏在2021年重回成長動能。

除了新併購的德御外，既有精品輕奢包袋與行李箱事業，公司目前仍持觀望態度，但最壞的時間點已經過去，預期隨著疫苗問世、各國陸續啟動施打疫苗時程，全球經濟可望逐步緩解下，今年下半年即可看到訂單開始回流，對業績表現有正面的幫助。

德御位於越南平陽省，主要生產運動包袋，生產基地約3萬平方公尺，目前產線為35條，其中包括2條工序繁雜、高技術門檻的高爾夫袋產線，主要客戶為NIKE、PUMA、TAYLORMADE等知名運動品牌，並且是NIKE最大的運動包袋供應商。威宏表示，依目前主要客戶的的訂單推估與現有廠房可利用空間來看，未來德御產線將會擴增至80條。

(時報資訊)