市議員施志昌關心華龍國小遊戲場設施。（陳淑娥攝）

市議員施志昌關心華龍國小遊戲場設施。（陳淑娥攝）

台中市大甲區華龍國小4區遊戲場遊具至少都使用10年以上，為了給學童更安全的遊戲體驗，市議員施志昌14日前往會勘希望能設置新式遊戲空間。台中市教育局允諾，將從D區開始設置鳥巢搖籃、森林闖關等設施，預計2月17日動工，預計5月完工，經費約200萬元。

施志昌表示，華龍國小遊戲場4區遊具至少都使用10年以上，且自衛福部公布新遊具規範標準後，汰換已迫在眉睫，希望教育局能趁此機會，協助校方更換新式遊具設施，讓學童不只有安全的環境，也讓遊戲場更富趣味性與從遊樂中訓練自我身體感官。

教育局指出，會先從遊戲區D區開始汰換，主要設置鳥巢搖籃、森林闖關等新式遊具，可以讓學童體驗彈跳、攀爬與平衡，預計2月17日動工，預計5月完工，這部分經費共兩百萬元。

施志昌表示，另外ABC3區的遊具汰換經費約90萬元，他會與立法院副院長蔡其昌協助向國教署爭取，包括校內沒有司令台，經費約121萬元，也會一併爭取。

施志昌指出，除了兒童遊戲區外，操場老舊問題也需要解決，日前立法院副院長蔡其昌與他聯合向教育部國民及學前教育署與教育局爭取330萬，中央負擔7成，地方3成，目前已動工，預計3月中完工。

(中時 )