蔡女日前清晨發現父親不見，住家附近遍尋不著，急得在網路上發文，請求幫忙，並向警方報案。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

蔡女日前在臉書霧峰人俱樂部發文，請求網友幫忙找父親，幸3個小時後，父親就找到了，發文感謝，指出冷冷的天有你們幫忙，很溫暖。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

急～早上爸爸不見了！一位霧峰蔡姓女子，日前上午在臉書「霧峰人俱樂部」發文，請廣大網友幫忙找父親，並向中市警局霧峰分局霧峰派出所報案，幸經市民報案，警方協尋，下午就在大里大峰路，找到老人家，蔡小姐感激得發文說「比不上霧峰人大力的推文，謝謝所有霧峰人的幫忙，謝謝警察的協尋！」另員警也很欣慰。

日前一早，家住霧峰林森路的蔡小姐，發現患有中度失智的父親不見了，在住家附近遍尋不著！因天候寒冷，急得在「霧峰人俱樂部」發文，請廣大網友幫忙，並於9點到霧峰分局霧峰派出所報案指出，其64歲蔡姓父親患有失智症於1月11日7時許從霧峰區林森路住家外出至今未歸且不知去向，因近日寒流來襲、氣溫驟降怕有意外。

幸當日不到上午10點就有市民向警方報案，大里大峰路有位迷失老人，成功派出所警員蔡淳宇、林奎言，立即至現場處理，發現該老人家與霧峰派出所發出協尋通知的失蹤人口，應為同一人，經雙方比對，果然就是蔡女的父親，立即親送他回家，家屬看到父親平安歸來，終於放下心中大石，再三感謝警方的幫忙讓他爸爸免於凍寒平安返家。

蔡女也隨即於網上發感謝文：雖然我自己騎車在外面找三個小時，但是比不上霧峰人大力的推文，謝謝所有霧峰人的幫忙，謝謝警察的協尋跟長照幫忙，更謝謝發現爸爸的報案人，冷冷的天有你們幫忙，很溫暖。

霧峰分局分局長陳家銘表示感謝同仁的熱心協助，同時也呼籲家中如有失智或記性不好的年長者，可佩帶名牌或在衣服繡上姓名、家人電話，讓民眾或警方可即時聯繫協助返家。

(中時 )