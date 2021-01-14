法國超級盃決賽台灣時間今天清晨開踢，巴黎聖日爾曼靠著傷癒復出的內馬（Neymar）替補上陣，在下半場踢進關鍵12碼罰球，將領先擴大至2球，助隊以2比1擊敗馬賽，收下超級盃隊史第10冠並完成法國超級盃8連霸。

內馬在去年12月對上里里昂隊的比賽中，遭到里昂中場曼德斯（Thiago Mendes）從背後鏟倒，這一鏟讓內馬跌到在地，當場被擔架抬走，之後確診為左腳踝扭傷。

缺席了5場比賽後，內馬在法國超級盃決賽復出，他在下半場替補上陣，第81分鐘，英卡迪（Mauro Icardi）突入禁區被對手放倒，裁判經過VAR回放後確定沒有越位，判給巴黎聖日爾曼12碼罰球。

巴黎聖日爾曼派出內馬操刀主罰，他射入右下角得手，助隊將領先過大至2比0，儘管馬賽在第89分鐘扳回一城，但最終仍以1球之差落敗。

巴黎聖日爾曼完成法國超級盃的8連霸，同時這也是大巴黎主帥波切提諾（Mauricio Pochettino）執教生涯的第一座冠軍。

(中時 )